Isabela Merced reveló cuál fue la escena más perturbadora de 'Alien Romulus': Nadie podía mirar

La esperada entrega 'Alien Romulus' contiene escenas impactantes que llevaron a los actores a vivir experiencias intensas debido al terror que debían transmitir. Sin embargo, la actriz Isabela Merced reveló recientemente cuál fue la parte más perturbadora para grabar.

¿Cuál es la trama de 'Alien Romulus' y su escena más perturbadora?

PUBLICIDAD

La trama narra cómo un grupo de amigos explora una nave supuestamente abandonada para conseguir combustible y obtener su libertad, ya que son obligados a trabajar en condiciones duras, pero terminan encontrándose con el xenomorfo de la primera entrega de 'Alien' y sus cientos de huevecillos.

Merced, una de las promesas de Hollywood, afirmó que el mayor reto fue hacer creíble la escena donde su personaje, Kay, da a luz tras ocultar su embarazo e inyectarse un líquido negro con la esperanza de sobrevivir. Aunque, en lugar de salvarla, este compuesto la condena, ya que su hijo se transforma en un xenomorfo mitad alien y mitad humano, el cual la mata a los pocos segundos de nacer.

En una entrevista para el portal 'Business Insider', Merced explicó que la escena resultó tan fuerte que casi todo el equipo cerró los ojos mientras se rodaba.

"Hay una escena en la que aparezco y todos tuvieron que darse vuelta. Ni una sola persona se quedó mirando el iPad porque era muy repugnante.

Imagen 20th Century Studios



Todo apunta a que los efectos especiales como la sangre falsa, los fluidos viscosos y el animatrónico

crearon una atmósfera tan intensa que fue difícil para los camarógrafos y otros actores verla.

Director de 'Alien Romulus' mostró un parto sin censura

De hecho el director, añadió que quería plasmar con la mayor veracidad posible cómo lucen los partos, los cuales parecen un "baño de sangre".

"Al dar a luz, he visto a gente conmocionada en esa escena. Claramente, nunca han presenciado un parto real porque lo que sucedió es exactamente lo que sucedió en un parto real, ¡o menos a veces! Fui testigo del nacimiento de mis dos hijos, y he estado en habitaciones en las que, mientras presenciaba esos nacimientos, se escuchaba lo que pasaba en las otras habitaciones. Es un manicomio, y cuando lo miras, es un baño de sangre".



Aunque algunos fans aseguraron que la joven exageró en su descripción de la escena; no osbtante, tras el estreno de 'Alien Romulus', la mayoría coincide en que dijo la verdad, ya que también se sintieron desconcertados e incómodos.

PUBLICIDAD

En redes sociales, circula como rumor que el director del filme, Fede Álvarez, buscaba obtener una reacción genuina de terror de Isabela Merced durante un momento de las grabaciones. Supuestamente, pidió al equipo de producción que alguien le arrojara agua fría de manera inesperada, lo que le causó un gran susto. Sin embargo, este detalle no ha sido confirmado oficialmente hasta el momento.

Imagen 20th Century Studios