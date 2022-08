8 actrices a las que se les pagó mucho menos que a sus co-protagonistas hombres

No es un secreto que los sueldos de las mujeres suelen ser más bajos que los de los hombres. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, una mujer gana 82 centavos por cada dólar que recibe un varón, y las cosas no son distintas en Hollywood.

Actrices como Zoe Saldana o Bryce Dallas Howard se les ha pagado mucho menos que a sus compañeros actores. Te presentamos a 8 famosas que recibieron un salario menor que el de sus co-protagonistas masculinos, en algunos casos la diferencia es de millones de dólares.

#1 Michelle Williams



En la película ‘Todo el dinero del mundo’ (2017), la actriz estuvo en pantalla casi el mismo tiempo que su 'co-star' Mark Wahlberg, pero sus salarios no lo reflejaron.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Michelle recibió 625 mil dólares, mientras que a Mark se le pagó 8 veces más esta cantidad con un salario de 5 millones de dólares.

#2 Jessica Chastain



En 2015, la ganadora del Oscar compartió créditos con Matt Damon en ‘The Martian’. En su momento, hubo reportes que estimaban que la actriz ganó 7 millones de dólares por dar vida a Melissa Lewis en esta película, mientras que Matt recibió 25 millones.

Sin embargo, la diferencia salarial real fue aún más escandalosa. El 16 de octubre de 2015, Jessica reveló en entrevista para HuffPost que percibió mucho menos de lo que se había reportado.

“Gané menos de una cuarta parte de eso en realidad, por lo que hay una gran brecha salarial en la industria”.



En este sentido, su salario real estimado fue de alrededor de 1.75 millones de dólares.

#3 Zoe Saldana



En 2014, la actriz de ascendencia puertorriqueña y dominicana debutó como Gamora en ‘Guardianes de la Galaxia’.

De acuerdo con CheatSheet, trabajar en esta película de Marvel le permitió a Zoe ganar 100 mil dólares. No obstante, su co-protagonista Chris Pratt (Star-Lord) recibió más del doble con un salario aproximado de 350 mil dólares.

#4 Natalie Portman



En junio de 2017, la ganadora del Oscar se sinceró en una entrevista con la revista ‘Marie Claire’ sobre la impactante diferencia salarial entre ella y Ashton Kutcher en la película ‘Amigos con derechos’: el actor ganó tres veces más que ella a pesar que ambos protagonizaron este filme de 2011.

“No estaba tan enojada como debería haber estado. Quiero decir, nos pagan mucho, por lo que es difícil quejarse, pero la disparidad es una locura”, comentó.

#5 Bryce Dallas Howard



La actriz compartió cámara con Chris Pratt en la trilogía de ‘Jurassic World’, en donde desafortunadamente se enfrentó a recibir varios millones menos que el actor.

En mayo de 2018, Variety reportó que en la secuela ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’, Pratt tuvo un salario de 10 millones de dólares, mientras que Bryce recibió 8 millones.

Sin embargo, en agosto de 2022, en una charla con Insider, la actriz confesó que ganó “mucho menos” que Chris, aunque no reveló cuál fue su sueldo real.

“Me pagaron mucho menos de lo que decían los informes, mucho menos”, señaló.

#6 Lady Gaga



La cantante y actriz será parte de la secuela de ‘Joker’, la cual llegará a cines en 2024 y presentará el regreso de Joaquin Phoenix como este villano de DC.

Tras la confirmación de Gaga en esta película, el 11 de agosto de 2022, Variety compartió los sueldos aproximados de los actores: Lady Gaga tendrá un salario estimado de 10 millones de dólares, mientras que Joaquin recibirá el doble: 20 millones de dólares.

#7 Amy Adams y Jennifer Lawrence



En 2013, las actrices fueron parte del reparto de ‘American Hustle’, película que también contó con las actuaciones de Christian Bale, Bradley Cooper y Jeremy Renner.

Desafortunadamente, de acuerdo con Vanity Fair, tanto a Amy como a Jennifer se les pagó 2% menos que a sus co-protagonistas masculinos.

El 13 de octubre de 2015, Jennifer Lawrence se sinceró sobre la disparidad salarial con sus colegas hombres en una carta abierta publicada en el sitio web de Lenna Dunham.



"Cuando ocurrió el hackeo de Sony y descubrí que me pagaban mucho menos que a las personas afortunadas con penes, no me enojé con Sony. Me enojé conmigo misma”, escribió la ganadora del Oscar.

“Fracasé como negociadora porque me rendí pronto”.