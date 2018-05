Chiquis Rivera presenta a sus múltiples personalidades

De acuerdo con la cantante a esta personalidad le gusta amar y ser amada , odia los problemas pero tampoco se deja por lo cual la describe como paciente, astuta y agradable “pero no tonta”. Con Chiquis invita a los demás a no tomar su amabilidad como una debilidad.

“Valentina no tiene pelos en la lengua y no se deja de nadie. Dice las cosas como son, no se anda con rodeos”. La cantante aseguró que esta personalidad es de pocas palabras e invitó a sus seguidores a comentar si tienen algún alter ego parecido.