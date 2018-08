Cardi B se burla de la higiene de los mexicanos y puertorriqueños en una broma de televisión

En un video, colgado en dicho sitio, la rapera de 25 años aconseja a las mujeres que tienen sexo con un chico e inmediatamente esperan a otro, pero no les da tiempo de bañarse, a limpiarse la vagina y el trasero con una toalla húmeda para estar listas para el próximo encuentro.

"Chicas, ¿han estado en esa situación cuando un hombre se va y el otro viene en camino y no tienen tiempo de bañarse?, bueno, tengo la solución para ustedes. Pueden llamarlo el baño puertorriqueño, la ducha haitiana o el día de spa mexicano. A mí me gusta llamarlo Ho Bath".

La cantante continúa: " Esto no es una ducha verdadera , así que tienen que frotar entre su vagina realmente bien y fuerte. Ahora, a mí me gusta mantenerlo orgánico, así que si tienen vello ahí abajo, deben tallarlo duro. También deben limpiarse bien el trasero, porque ningún hombre querrá comerlo si está sucio. En el próximo episodio les mostraré cómo hacer pollo horneado solamente viendo YouTube", finaliza el sketch.



El video fue grabado para el nuevo programa de Rip Micheals, estrella de 'Wild 'N Out', llamado 'Off the Rip'.