Sin rodeos Cardi B: dice que tendrá una niña y reacciona a la paliza que recibió su fan

"Ella pelea conmigo", dijo en entrevista con 'Entertainment Tonight' y minutos después, respondiendo a preguntas de The New York Times, añadió "shorty pesa tres libras y media". Lo único que no dijo la artista de 25 años es qué nombre llevará su heredera, porque esa tarea, aseguró, le corresponde al papá, el rapero Offset, del grupo Migos. Con él estuvo durante el evento que parecieron disfrutar al máximo, sin sospechar que al salir enfrentarían dos malos ratos.