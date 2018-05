Cardi B borra su Instagram luego de que la llamaran analfabeta (y haber respondido a los insultos)

Cardi B borró su cuenta de Instagram luego de responder a los insultos de la cantante Azealia Banks, quien tachó a la estadounidense de origen dominicano de analfabeta y dijo que era la “caricatura de mujer negra”.

Los insultos ocurrieron el 11 de mayo durante la emisión del programa de radio The Breakfast Club, donde Azaelia hizo las polémicas declaraciones: “Hace dos años la conversación sobre la cultura de las mujeres negras estaba llegando a su punto más alto, como con ‘Lemonade’ (en referencia al álbum de 2016 de Beyoncé). Había una conversación realmente inteligente a nivel nacional y luego todo cambió y entonces fue como Cardi B”.



Al ser cuestionada por los locutores del programa sobre a qué se refería con esos comentarios, Banks continuó: “Sólo estoy hablando de esta caricatura de una mujer negra de algo que las mujeres negras nunca podrian salirse con la suya. Si mi ortografía y gramática fueran tan malas, me cancelarían. Si Nicki Minaj deletreara así, la estaríamos atacando todo el día”.

Después de estas declaraciones, Cardi B respondió a través de un extenso mensaje en su Instagram: " Soy del barrio. Hablo como hablo, soy como soy. No elegí ser famosa, la gente me eligió. La gente me siguió en Instagram y me dio una plataforma para presentar mi talento”.



La rapera de 25 años continuó: " Nunca pedí ser un ejemplo o un modelo a seguir. No quiero cambiar mi forma de actuar porque soy famosa. Es por eso por lo que me importa lo que me pasa. Esto (los insultos) viene de una mujer que se aclaraba la piel, pero quiere abogar (por las mujeres negras). ADIÓS. No me disculpo ni me suicido por ser quién soy ".

Cardi B, quien actualmente está embarazada del rapero Offset, escribió además un extenso comunicado antes de borrar su cuenta de Instagram, respondiendo a Azealia y aclarando que no es analfabeta: “Una mujer que constantemente encuentra alegría en menospreciar a las mujeres negras (Beyoncé, Rihannam Skai Jackson, Remy Ma) no puede tratar de representarlas solo cuando le conviene”.

“Soy hija de un padre hispano y una madre caribeña y estoy orgullosa de eso, nunca he renegado de mi herencia o mi cultura, nunca he pretendido sonar o verme como alguien más para llamar la atención o hacerme sentir mejor acerca de alguien quien no soy. ¡Siempre he sido de esta manera! ¿Tú crees que porque alguien utiliza un montón de palabras grandes y frases largas es más inteligente? Cuán inteligente eres si no conoces el significado de la palabra ‘analfabeto’: significa no saber leer ni escribir. Yo puedo hacer ambas cosas y hablar 2 idiomas con fluidez. Solo porque mezclo algunas palabras, olvido usar comas o deletreo mal algunas palabras, no significa que sea analfabeta y eso no me vuelve estúpida”.



Respecto a la declaración de Azaelia de llamarla “caricatura de una mujer negra”, Cardi B respondió: “El que me ría o hable un poco más fuerte no me convierte en una caricatura. ¡Piensas que estás abogando por las mujeres y estás haciendo todo lo contrario! Rezo porque encuentres paz en tu propio corazón y razones en tu propia mente. Pide por tu propio éxito antes de pedir por la caída de los demás”.

Esta no es la primera vez que Cardi B y Azealia Banks tienen un enfrentamiento en internet. En septiembre pasado Banks acusó a Cardi de no haber escrito su canción ‘Bodak Yellow’, a lo cual la rapera respondió publicando un video de Azaelia bailando dicho tema en un club nocturno.