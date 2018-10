Capricornio – Viernes 5 de octubre de 2018: estás algo inquieto, encauza tus emociones

Debido al movimiento retrógrado de Venus que está ocurriendo hoy podrías estar ligeramente preocupado con un tema sentimental pensando que algo no funciona como debe e intuyendo que esa persona no es lo suficientemente sincera u honesta contigo. Separa las sugestiones de las realidades y antes de hacer algo inadecuado conversa contigo mismo y pregúntate hasta que punto tienes, o no tienes razón.