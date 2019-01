Capricornio – Viernes 25 de enero de 2019: una idea que debes poner en práctica

Resolverás exitosamente una disyuntiva amorosa que te ayudará a actuar con justicia y sensibilidad en todo momento. Este fin de semana será muy agitado, pero todo tiene solución. Si te planificas con tiempo y no dejas nada para última hora verás como aún lo más complejo y difícil se puede solucionar de una forma satisfactoria.

Amor

Tú eres dueño de tu espacio. Si te crees relegado a un segundo plano no dejes que tu amor propio cause más fricciones. Reclama tu lugar y tu espacio, no sigas esperando por los demás ni por terceras personas ya que tú eres directamente responsable de tu realidad amorosa, capricorniano.