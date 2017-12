Capricornio – Viernes 22 de diciembre 2017: Inicias un ciclo exitoso en tu vida amorosa

Realizarás todo lo que te has propuesto. Algo hermoso se avecina.

Noticiero astrológico: La Luna está en Acuario -que es un signo de aire- moviéndose a Piscis -que es del elemento agua y en pocas horas estará terminando el tránsito retrógrado de Mercurio. Urano y el planetoide Ceres aún siguen retrógrados.

Conseguirás sacar adelante tus proyectos y realizar aquello que te has propuesto hacer en tu vida económica, social y personal. Trata de comunicarte con la persona que amas aunque entre ambos haya habido discusiones o malentendidos ya que felizmente todo se podrá solucionar. Uno de los dos debe ceder y dar el primer paso y si tu pareja no lo hace deberás hacerlo tú. No permitas al orgullo estropear el amor. Se renueva tu vida laboral. Aprovecha este viernes para ir pensando la posibilidad de un cambio de actividad e ir haciendo lo que verdaderamente te guste al mismo tiempo que ganas dinero divirtiéndote en algo agradable.



Amor

No te desalientes, hay buenas noticias y aunque te parezca que las cosas no están marchando bien, el agua tomará su nivel. Una discusión con tu pareja no tiene por qué convertirse en algo que los separe. Arréglate ahora mismo y olvida el asunto.

Salud

No te dejes impresionar por historias de curaciones contadas por personas muy impresionables. La salud se adquiere cuidando tus tratamientos y vigilando tu peso, alimentación, ejercicios y descanso. No exageres y te irá mucho mejor.

Trabajo

Ahora es el momento de actuar y cambiar de trabajo, si eso es lo que has estado procurando en estos días recientes. No esperes más, la Luna, los planetas y el tiempo son propicios. Si ya lo decidiste, da el paso definitivo hacia el futuro, es tu ciclo de cumpleaños, vívelo.

Dinero y fortuna

Convertirás tus sueños en realidad si te cargas con energía en ese empeño. La tendencia planetaria actual te colocará en el camino de quienes pueden ayudarte a obtener éxito en tus negocios, pero debes poner de tu parte para conseguirlo durante este ciclo de cumpleaños.



