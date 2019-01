Capricornio – Viernes 18 de enero de 2019: se avecinan días de realización personal

Es imperativo que traces una línea divisoria entre tus asuntos familiares y personales y las cuestiones de trabajo, capricorniano. Si llevas a casa las preocupaciones laborales no podrías disfrutar a plenitud tu intimidad y estarías interrumpiendo constantemente tu privacidad con cuestiones ajenas a tu pareja.

Amor Estos últimos días de tu ciclo de cumpleaños capricorniano te sientes con mayor seguridad para tomar ciertas decisiones que hasta ahora no te habías atrevido emprender. Es tu momento del amor y las resoluciones importantes dentro de tu realidad sentimental.

Dinero y fortuna

Pon en práctica tus ideas y proyectos. No los sigas posponiendo para cuando las condiciones sean óptimas, porque estás nunca llegarían si te sientas a esperar. Analiza bien tus pasos mientras dura este ciclo planetario. Si estás resolviendo un proceso de compra y venta y te llega un comprador ofreciendo una suma con la cual no estás de acuerdo, no accedas inmediatamente.