Capricornio – Viernes 16 de noviembre de 2018: te empieza a interesar esa persona

Dale rienda suelta a esos impulsos originales que pueden producirte dinero, posición y prestigio. Espera una reacción sorprendente procedente de quien desde hace tiempo te está dando vueltas en la cabeza, pero que no habías definido exactamente lo que sentías. Se avecinan días muy felices en los que el amor imperará en tu vida.

Amor



No pienses que te han dejado de amar simplemente porque no se comunican más contigo de la manera en que antes lo hacían. Cada cual tiene sus preocupaciones, inquietudes y necesita su espacio, cuando no se entiende o se respeta esto se sufren decepciones.