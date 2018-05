Capricornio – Viernes 1 de junio del 2018: tu escenario sentimental ahora se aclara

Este es tu día para arreglar esos pequeños problemas que te han mantenido distante de una persona amada. Si disfrutas de una relación estable, demuestra tu amor, hazlo como tú sabes hacerlo, capricorniano, con ese toque sensible, tierno, íntimo, pero al mismo tiempo seguro y sólido que caracteriza tu signo de tierra.

Es suficiente un detalle, un regalito, algo para indicarle tu interés en él o ella. No olvides que ahora más que en otras ocasiones debes ser tú quien tome la iniciativa si ocurrió algún malentendido entre tú y tu pareja y así te prepararás para un mes que estará cargado de muy buenas noticias.

Amor

Salud



Sigue los planes de salud que te han dado resultado hasta el momento y verás como consigues tus metas, pero no te pongas objetivos utópicos. Trata de hacer algo constructivo cada día pues si abarcas demasiado no lograrías nada concreto y te desalentarías al no poder alcanzar una meta demasiado pretenciosa.