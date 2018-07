Capricornio – Sábado 28 de julio de 2018: cosecharás lo que has sembrado

Este sábado, tu día zodiacal, posterior al eclipse lunar es un día que no olvidarás pues son muchas las situaciones sorprendentes que se van a presentar, capricorniano. Estás entrando en un ciclo positivo donde las cosas pasadas se superan y te sientes nuevamente en control de tu vida amorosa que por un momento pensaste no ibas a poder rehacer.

No te impacientes si algo tarda en cristalizar porque felizmente, ahora, todo vuelve a la normalidad. Vas dejar atrás actitudes del pasado que te causaron desavenencias con tus seres queridos. Las lecciones recibidas te enseñaron mucho y en este mes de agosto que ya está a las puertas podrás disfrutar con más espontaneidad y naturalidad tu amor. Hay un regreso que te asombrará.

Amor



La tónica del momento es estar en el aquí y el ahora. No es el tiempo de recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices sino de disfrutar el presente pues trayendo a colación lo que hubo, y ya no es más, no se resuelve nada, capricorniano.