Capricornio – Sábado 28 de abril del 2018: vibras en una nueva dimensión sentimental

Estás en un proceso de renovación sentimental y si perdiste un amor, te recuperas. No laceres tu corazón con ideas tristes que no conducen a nada y reharás tu vida.

Recuerda, capricorniano, que ahora estás dentro del largo proceso del retorno de Saturno que ocurre cada 30 años, y en este ciclo, precisamente, retrógrado, de ahí que te asalten ciertas ideas que en otros momentos no habrían pasado por tu mente. En la medida que enfrentes tus temores y te yergas valientemente frente a las dificultades lograrás vencerlas.

Amor

Salud



No te des por vencido si notas que algún tratamiento no funciona. Las posibilidades de recuperación son altas si sigues tus planes y terapias de manera consecuente y no saltas de un método a otro ni cambias constantemente de médico o experto en salud.