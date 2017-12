Capricornio – Sábado 16 de diciembre 2017: Se abren caminos nuevos en tu vida amorosa

Signos de fuego

(Aries, Leo y Sagitario)

No compres de forma impulsiva

Ceres está retrógrado en un signo de tu elemento y se mueven resortes internos que te impulsan a querer comprar y comprar de forma impulsiva. Para no perder dinero deberás planear bien tus compras de esta temporada, buscar las mejores ofertas y cuando vayas a las tiendas no dejarte llevar por esos falsos anuncios que indican rebajas que no existen. Foto: Shutterstock | Univision

