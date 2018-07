Capricornio – Miércoles 4 de julio del 2018: un tono refrescante envuelve tu vida

Amor



En cuestiones de amor no pienses que los pequeños detalles no importan. Si fumas, y tu pareja no lo hace, podrías alejarla definitivamente. Lo mismo ocurre a la inversa. Si hay una buena relación entre ambos deben hablar las cosas claramente. Muchas veces por no aclararse ciertas cosas a las que se les resta importancia, una vez pasada la emoción del momento empiezan a causar problemas. ¿Lo mejor? Ser muy directo planteando lo que te gusta y lo que te irrita, desde el primer momento.