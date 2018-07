Capricornio – Miércoles 25 de julio de 2018: comienzas una etapa de mucha renovación

Aviso: mañana el planeta Mercurio entrará retrógrado en Leo y es algo que debes conocer y tener presente ya que conlleva ciertas demoras o retardos en algunas cosas. No es nada negativo ni catastrófico, por supuesto, simplemente que las cosas no marchan con la rapidez habitual y por tanto debes estar preparado para asumir las demoras. Estás en una etapa en la que dispondrás de tiempo suficiente para pensar mejores maneras de invertir tu dinero y ahorrar más. Siempre puedes apartar una módica cantidad mensual para las emergencias. No dejes de hacerlo, pues tú sabes cómo, capricorniano.