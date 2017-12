Capricornio – Miércoles 20 de diciembre 2017: Prepárate para tu ciclo de cumpleaños

Noticiero astrológico: Se inicia el tránsito de Saturno por tu signo Capricornio, el largo retorno que ocurre cada 30 años, precisamente en las vísperas del inicio de tu signo, mañana jueves. La Luna se está moviendo al signo de Acuario. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres continúan retrógrados.

Una proposición te desconcertará inicialmente, puede ser amorosa, o laboral, pero si no te atolondras y analizas bien todas las ventajas y desventajas que pueden surgir de la misma verás como logras tomar una decisión sabia y prudente. El tránsito de tu regente te inclina a estar en un tono algo inquieto pensando que esa persona que amas te está engañando o que no es lo suficientemente clara contigo. Tranquilo. Si dejas que las sospechas y los prejuicios te envuelvan no podrías disfrutar la vida.



Amor

Si estabas pensando que tu vida sexual se apagaba ahora te das cuenta que no es así pues estás recibiendo un toque revitalizador fuerte en tu mundo interior que te coloca en una posición de ventaja a la hora de conquistar a una persona especial.

Salud

Tienes muchas actividades frente a ti y querrás realizarlas todas juntas, con la responsabilidad que caracteriza tu signo capricorniano. Haz todo a tiempo y no te sentirás agobiado.

Trabajo

Estás enfrascado ahora en muchos negocios, por lo que se precisa organizarte y ponerlo todo en su sitio a fin de evitarte complicaciones y desasosiegos en este próximo ciclo de cumpleaños en que tendrás a Saturno en el retorno en tu signo capricorniano.

Dinero y fortuna

En este miércoles es muy importante que no vayas a confundir el dinero con el amor pues si mezclas una cosa con la otra los resultados serían contraproducentes. Traza líneas divisorias.



Te espera un día lleno de sorpresas inesperadas