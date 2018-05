Capricornio – Miércoles 16 de mayo del 2018: nuevas perspectivas y opciones

Este es un miércoles que demanda de ti mucha mesura antes de reaccionar pues el tránsito de la Luna por el elemento aire, y tu regente retrógrado en tierra no son una buena combinación. Ante la duda, mejor calla. No tendrás que arrepentirte de una palabra no dicha. Descubrirás el poder del silencio y la tolerancia cuando se trata de aclarar una cuestión sentimental. No te inquieres si tus esfuerzos han pasado inadvertidos en esta semana. Cumple tu deber de manera tranquila y así no te defraudarás cuando no recibas lo que esperas. Ya llegará tu momento, muy pronto y entonces serás tú quien rías.