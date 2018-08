Capricornio – Miércoles 15 de agosto de 2018: hay un tono inquieto en tu entorno

Las combinaciones planetarias de este día conforman una atmósfera singular a tu alrededor y como se unen varios planetas retrógrados tiendes a estar algo inquieto. Sin embargo, si mantienes tu presencia de ánimo en medio de las contrariedades te percatarás que las cosas no son tan graves como inicialmente parecían.

Es tiempo de pensar más en ti mismo, esto no significa egoísmo sino más bien cuidarte pues en la medida que tú estés bien así estarán mejor quienes se encuentran a tu lado. Ve preparando las condiciones para un viaje corto que te vendrá muy bien ya que necesitas desconectarte de todo a tu alrededor para poder alcanzar las metas que te has trazado, capricorniano.

Amor

Este es un período de consolidación sentimental en el que se van a realizar compromisos serios, pero ¡ojo, capricorniano! Existe la tendencia a confundir atracción física o emoción con sentimientos así que mucho cuidado para no prometer lo que luego se vuelva contra ti o te cueste trabajo terminar.

Salud



Los problemas bucales merecen especial atención en este período, particularmente la llamada caries dentaria que puede afectar no solamente tu boca sino el resto de tu organismo. Si aún no lo has hecho es hora ya de visitar tu dentista.