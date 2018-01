Capricornio – Miércoles 10 de enero 2018: Superas los errores del pasado

Noticiero astrológico:

La Luna está en Escorpión. Mercurio se está acercando al tránsito por tu signo, Capricornio. Todos los planetas directos, menos el planetoide Ceres, retrógrado, en Leo. Este período de cumpleaños en tu vida marcará la diferencia entre una actitud del pasado y otra que te está proyectando hacia el futuro dentro de tu realidad sentimental. Hay señales que no debes desatender porque en ellas y los mensajes que te lleguen descubrirás la mejor manera de actuar cuando surjan las dificultades y los escollos que podrían aparecer ahora con el tránsito de Saturno por tu signo y la Luna en el elemento agua.

Amor



¡Vive hoy, capricorniano! Tal vez lo que estés haciendo no te satisfaga del todo y sientas algún complejo de culpa por tu actuación, pero recuerda que la vida es hoy, es un río que no se detiene y si te pones a pensar demasiado en lo que podría ser, y no es, terminarías sin una cosa o la otra.

Salud

Durante este ciclo astral de enero con la Luna escorpiónida estás hipersensible. Evita los insecticidas, el cloro y las sustancias irritantes porque tu sistema inmunológico podría afectarse y causarte irritaciones, las cuales a su vez, dañarían tus bronquios.

Trabajo

No te lances a una actividad arriesgada para ti en la que te ofrezcan más dinero y responsabilidades sin estar seguro que puedes asumirla ya que en este período astral surgirán muchas ofertas, pero solamente si eres selectivo podrás escoger las que mejor te convienen.

Dinero y fortuna

Si necesitas un dinero urgentemente podrás resolver pagos atrasados y ponerte al día en tus obligaciones pues se avecina un toque de fortuna en el azar o en la recepción de un dinero que llega en el mejor momento, como regalo de cumpleaños.

Querrás hacer compromisos a futuro en el aspecto sentimental