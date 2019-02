Capricornio – Martes 5 de febrero de 2019: ciclo uno y novilunio, comienzas una nueva etapa

Noticiero astrológico: hoy es el día del novilunio de la Luna de Acuario, el inicio del año del jabalí de tierra en el horóscopo chino. La vibración numerológica de hoy es el uno. Todos los planetas están directos, y tu regente, el planeta Saturno, está en tu signo. Tienes además al planetoide Plutón y a Venus, planeta del amor, en tránsito por Capricornio.

El fantástico panorama astral que hoy está presentándose en tu signo capricorniano es “fuera de serie”. Imagínate, es el ciclo uno, los planetas directos, el novilunio y Venus en tu signo. Todo esto contribuye a ese estado anímico positivo que debes aprovechar al máximo ya que en estos días pasados has tendido a sentirte algo nostálgico e inclusive deprimido por considerar que no has alcanzado las metas que te has propuesto o que tu calidad de vida no es lo que tú quieres que sea.

Hoy te sientes más en control de tu destino y comprendes que tu futuro depende de tu presente, lo que hoy siembres lo recogerás mañana de la misma manera que hoy estás recogiendo lo que sembraste ayer.

Amor

¡Novilunio! Es el ciclo uno, el tiempo del comienzo en todo lo cual quiere decir que ha llegado para ti el tiempo de las importantes decisiones sentimentales. Se avecinan días en que vas a tener la oportunidad de elegir, por tanto, hazlo bien, no te guíes solamente por apariencias sino profundiza más dentro del carácter de esa persona y así no tendrás decepciones.

Salud

El novilunio trae un aviso importante en relación con tu salud pues las combinaciones astrales de este martes inciden fuertemente dentro de tu sistema digestivo así que mucho cuidado con lo que comes, no coma “cualquier cosa” por salir del paso, escoge inteligentemente tus alimentos pues cada persona es lo que come y siempre debes priorizar la calidad a la cantidad. Así te evitarás dolores de cabeza.

Trabajo

Si tu trabajo está vinculado al servicio público o debes atender a otras personas en el desempeño de tus labores estás ahora en un tono muy receptivo y aunque surjan momentos incómodos los podrás superar ya que ahora estás en un tono displicente y animado que te ayudará a no tomar seriamente a las personas provocadoras.

Dinero y fortuna

El novilunio de hoy te resultará inspirador. Sigue esas corazonadas y el entusiasmo que tienes para empezar algo que te acerque al dinero. No te inquietes por lo que te falta sino más bien proponte hacer todo aquello que acerque a tu vida la prosperidad y la abundancia lo cual lograrás pues te asombrarás al descubrir nuevas fuentes de ingreso.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: ese toque entusiasta que te impulsa a hacer muchas cosas que hasta ahora no habías hecho y renueva totalmente tu vida bajo la acción del novilunio de hoy.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Capricornio: dejarte envolver por quienes se te acercan con actitudes pesimistas y negativas causando conflictos emocionales en tu vida.

¿Qué debo evitar?: prestarle atención a los comentarios y no actuar por tu cuenta y riesgo, sin dejarte influir negativamente por los demás.

Frase del día: hablar por hablar es cosa de tontos, mejor es callarse cuando no hay nada interesante que decir.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, y también con los signos del elemento agua, en particular Cáncer, que como sabes es tu opuesto.

La relación más tensa: pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario.

Tu compatibilidad actual: es buena en general, pero con algunos problemas de comunicación con Acuario.

Si estás soltero o soltera: este ciclo uno que comienza hoy y la influencia del novilunio renovarán tu escena sentimental y los nuevos protagonistas serán mucho más interesantes que aquellos que figuraron hasta hoy en tu vida amorosa.