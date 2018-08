Capricornio – Martes 28 de agosto de 2018: ¡anímate, pronto solucionarás ese problema!

Amor

El efluvio de Marte, directo ahora en tu signo, se extiende en tu área laboral y económica aumentando tu capacidad productiva y atrayendo a ti el dinero en un negocio que te propondrán. La prosperidad te envuelve en estos momentos. Has iniciado una etapa de profundos cambios en tu vida y si te propones realizar algo grande, lo lograrás. Tiempo de inversiones. Vas a escuchar cosas que te inquietan, pero la mayoría están abultadas y no son ciertas. Nada de hacer tormentas en un vaso de agua ni convertir una simple coincidencia en algo teatral o trágico. No vayas a tomar decisiones fuertes basándote en estados de ánimo alterados.