Capricornio – Martes 2 de octubre de 2018: un nuevo mes que te alegrará la vida amorosa

No te vayas a guiar por apariencias. En este día vas a descubrir muchas cosas en la vida de quien ahora te interesa sentimentalmente. Pueden ser muy positivas, o quizás no, según lo consideres. Tu reacción a lo que sepas determinará tu futuro, por eso es vital que pienses con la cabeza y sientas con el corazón porque si lo haces a la inversa estarías cambiando todo y cometiendo errores. Recuerda que mientras tengas tu regente, el planeta Saturno en el largo retorno que solamente se repite cada treinta años, debes ser muy prudente a la hora de prometer algo o señalar una crítica a los demás. Guíate por tu sexto sentido, tu intuición y tu experiencia, Capricornio.

Amor Si te dejas impresionar por las apariencias o por lo que terceras personas te digan podrías cometer un grave error porque hay quien se te acerca diciéndote cosas que no son ciertas, y lo hacen con una cara tan inocente que podrías creerles fácilmente. No seas desconfiado, pero tampoco actúes de forma inconsciente.

Dinero y fortuna Las cualidades positivas de tu signo capricorniano como son tu disciplina, constancia e inteligencia natural te ayudarán en esta etapa para alcanzar ese destino económico que con tanto esfuerzo has ido labrando en estos últimos meses. Hay una remuneración económica en camino.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas que tienes para solucionar los problemas que surjan de forma expedita y sin interrupciones.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Capricornio: concentrarte demasiado en tus puntos débiles, ser muy auto crítico y no valorar los puntos fuertes de tu personalidad que son muchos.

¿Qué debo evitar?: las actitudes de desconfianza, recelo o sospecha con quienes están a mi lado.

Frase del día: la prudencia es una cualidad muy positiva, la desconfianza no lo es, ante una duda procura siempre ser prudente, no desconfiado.