Capricornio – Martes 19 de junio del 2018: logras algo que te parecía imposible

Estás recibiendo señales confusas respecto a un dinero que te deben y si no te sientes totalmente seguro de lo que debes hacer consulta con personas especializadas antes de embarcarte en algo potencialmente dudoso e ilegal. Recuerda que en esta etapa el planeta Saturno, tu regente, está retrógrado y por tanto es menester ser muy cuidadoso con todo lo que haces.

Amor Se avecina un toque fuerte a tu vida amorosa. Vas a estar definiendo situaciones que hasta ahora te habían confundido, sin embargo, no debes saltar a conclusiones apresuradas, capricorniano, pues podrías errar. Esta es una etapa de crecimiento sentimental, de apoyo y de intercambio de intereses en los que vas a recuperar esa confianza que pudiste haber perdido.

Trabajo

Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo y no debes arriesgarte. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque la ilegalidad te costaría muy cara.