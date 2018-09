Capricornio – Martes 18 de septiembre de 2018: logras lo que te parecía imposible

Durante estos días estás en un proceso de aprendizaje emocional. Sabrás escoger lo que mejor te conviene y vivir junto a quien amas, sin tener que esperar que otros lo aprueben. También te sentirás intrigado hacia cierta persona que te está dando vueltas, buscando tu amistad, pero no acabas de entender bien qué realmente desea. Aprovecha esta buena onda astral que te inspira la Luna en tu signo y exige, como buen capricorniano, pero al mismo tiempo recuerda que debes ponerle un toque de paciencia y humildad a lo que plantees para que no vayas a causar la impresión de ser demasiado impulsivo o arrogante.

Amor

Debido a las incidencias planetarias que están influyendo en tu signo te sientes impulsado a decir lo primero que se te ocurre y esto podría ponerte en compromisos futuros si prometes lo que no puedes cumplir. Piensa siempre antes de hablar, no a la inversa, y no te arrepentirás.