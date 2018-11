Capricornio – Lunes 5 de noviembre de 2018: Un regalo que te emocionará

Amor

Salud

Si comenzaste un tipo de tratamiento alternativo y empiezas a ver resultados positivos, sigue tus planes, no termines antes de tiempo y cumple todas las indicaciones puesto que si lo dejas a medias no podrías obtener los resultados que esperas.

Trabajo



No siempre lo que soñamos se cumple como lo creemos, debemos interpretar sus símbolos así que no te inquietes por algo que hayas soñado y podría preocuparte relacionado con tu trabajo porque en estos momentos no existen vibraciones negativas en tu horóscopo capricorniano.