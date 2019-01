Capricornio – Lunes 28 de enero de 2019: recibirás un regalo que te emocionará

Un toque inesperado de suerte en el azar te da fortuna. Atiende las señales que te llegarán en sueños premonitorios y acepta las invitaciones a lugares donde hay juegos lícitos, capricorniano, ya que debido al efluvio de la Luna por el signo escorpiónido tu horóscopo está en un tono muy sensible e intuitivo.

Amor Súbitamente te sientes atraído, o atraída, hacia quien menos pensabas y el romance surge. Ten cuidado si tienes pareja porque podrías estar al borde de un acto de infidelidad sin proponértelo, sólo por seguir el juego o dar celos, algo que no conviene durante este ciclo planetario.



Salud

Hay un período positivo de salud en tu horóscopo. Se reactivan mecanismos sanadores y si has estado padeciendo de trastornos nerviosos o saltos en el estómago te sientes mejor. No olvides ir realizando tus propósitos de salud para el resto de este primer trimestre del 2019. No dejes que te tome la noche.