Capricornio – Lunes 24 de septiembre de 2018: estás en un tono alegre y entusiasta

El efluvio del planeta Saturno, tu regente, directo, continúa equilibrando tu vida ayudándote a definir mejor lo que debes hacer puesto que ahora tu percepción de la realidad es más clara. Sin embargo, a causa de otros aspectos planetarios dentro de tu horóscopo podrías estar algo nervioso o ansioso debido a situaciones de índole social o familiar que te están preocupando. Tómate tu tiempo, relájate y no permitas que las circunstancias externas te causen desazón o desequilibrio dentro de tu realidad emocional y amorosa. No pierdas tú el control.

Amor Las acciones y no las palabras son las que van a definir tu relación con tu pareja porque de nada vale decir que se ama mucho a una persona si la forma de actuar no corresponde a lo que se está proclamando.

Salud Si algo no sale bien canalízalo a tu favor convirtiendo un aspecto aparentemente negativo en algo positivo. De esa forma tu sistema nervioso se fortalecerá y como consecuencia tu organismo responderá mejor a tus tratamientos de salud.

Trabajo Si en estos momentos estás desocupado no vayas a perder el tiempo buscando trabajo en los lugares equivocados y oriéntate a los sitios donde sabes puedes encontrarlo, según tus calificaciones.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una tu capacidad de ponerte en el lugar ajeno, la empatía y solidaridad.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Capricornio: no atender los pequeños detalles en una relación.

¿Qué debo evitar?: estar ensimismado en asuntos personales y no atender las necesidades afectivas de quienes me rodean.

Frase del día: el poder mayor que tenemos es nuestra voluntad, quien cree en ella conquista las cimas más altas.