Capricornio - Lunes 23 de julio de 2018: terminas muy bien lo que comenzó regular

No te desalientes por un contratiempo o revés sino más bien alégrate tomándolo como lo que es: una buena experiencia para no errar pues en la vida no hay fracasos sino lecciones para aprender y durante este ciclo en que tu regente Saturno transita retrógrado por tu signo Capricornio en el largo retorno de cada 30 años, todo lo que te suceda tendrá un propósito específico.