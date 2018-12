Capricornio - Lunes 17 de diciembre de 2018: una semana que cambiará tu vida

Salud Este es un buen período astral para recuperar terreno perdido. Tu salud se encuentra en un momento favorable así que aprovecha tu tiempo para ejercitarte, cambiar tus rutinas si no te están funcionando, y fortalecer tu voluntad para dejar un mal hábito.

Trabajo

Vas a tener en tus manos varias opciones diferentes, unas no tan buena como otras, cada cual con sus ventajas y desventajas. No te apresures y piénsalas bien porque este no es el momento de estar cambiando de empleo, aunque te ofrezcan más dinero.