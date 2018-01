Capricornio – Lunes 15 de enero 2018: Piensa más en tus asuntos

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por tu signo, Capricornio. Los planetas están todos directos con la excepción del planeta enano Ceres que está en movimiento retrógrado por el signo de Leo.

Has estado muy atareado resolviéndoles sus problemas a todo el mundo. Es tiempo de pensar más en ti, tu familia, tu vida amorosa, tus propias necesidades. No se trata de ser egoísta sino poner las cosas donde deben y no dejarte manipular sentimentalmente. Recuerda, mientras más feliz tú estés, mayor será la felicidad que irradies a quienes te rodean pues tú vienes a ser como una especie de faro en tu hogar y dondequiera que estés.



Amor

Estás vibrando en una nota armoniosa dentro de tu panorama sentimental, así que haz a un lado ciertas actitudes indiferentes que muchas veces son causa de problemas y fricciones con tu pareja, pon a funcionar tu lado tierno y sensible. Este día es para reevaluar tu vida desde un punto de vista más realista y concreto, pero al mismo tiempo romántico y sensual pues tienes a la Luna en tu signo, no lo olvides.

Salud

Las cosas marchan bien para ti si continúas haciendo lo que debes, pero si cambias bruscamente de tratamientos médicos sin consultar a tu facultativo entonces estarías complicándote la vida y creándote problemas de salud.

Trabajo

No mezcles amor y trabajo en este día. Pon todo en su sitio y así no verás afectado ninguno de los dos aspectos tan importantes de tu vida. Cada cosa requiere su prioridad específica, pero si unes las dos tendrías dificultades laborales y sentimentales durante esta etapa de tu ciclo de cumpleaños.

Dinero y fortuna

Los intereses culturales y sociales están en alza y posiblemente en esas actividades encuentres una forma de incrementar tus ingresos. Una persona muy interesante e influyente está llegando a tu vida con ideas económicas geniales. Escúchala.