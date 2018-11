Capricornio – Lunes 12 de noviembre de 2018: recreas una idea que dará resultados

Amor

Salud

Trabajo



Escucharás ciertas noticias que podrían inquietarte, así que ya sabes, no dejes que esos pensamientos sombríos te envuelvan y verás como sales adelante de todo lo que te has planteado realizar. Si estás buscando empleo es posible que consigas algo temporal, aprovéchalo como lo que es, una gestión no permanente, pero que te ayudará a resolver tus problemas más urgentes.