Capricornio – Lunes 11 de junio del 2018: tu paciencia se verá recompensada

Amor



No es el día de las confrontaciones. Evita las escenas de celos, las discusiones sin sentido, las cuestiones que no vienen al caso. Este es un lunes para disfrutar tu relación y gozar una noche de amor no para estropearlo con argumentos y peleas. Si no tienes pareja no te sentirás solo o sola porque tu mundo interior está enriquecido.