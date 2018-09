Capricornio – Jueves 6 de septiembre de 2018: ¡al fin llegó tu momento!

La llegada de un miembro de la familia o un buen amigo a casa será motivo de alegría. No hay nada imposible en el terreno afectivo, habrá una reconciliación si hubo peleas y si todo marcha bien, pues entonces saldrá aún mejor.

Amor

Salud

Trabajo



No te dejes desalentar por nada, ni por nadie. Mantén esa buena actitud que tanto encomio ha recibido en tu trabajo aunque aún no obtengas el reconocimiento al que eres acreedor. Ya llegará. No te dejes influir por quienes aspiran a ganar posiciones manipulando sentimientos ajenos. Tú, como capricorniano, estás por encima de eso.