Capricornio – Jueves 31 de mayo del 2018: te sentirás impelido a tomar decisiones

Como resultado del efluvio de la Luna por tu telúrico signo notarás como tu vida amorosa transcurre de forma apacible, pero para mantener ese ritmo tranquilo no debes permitir interferencias ajenas de personas amargadas que no han conseguido aún el amor y no se sienten felices con la alegría ajena las cuales tienden a llegar a tu lado para llenarte la cabeza de humo e inyectarte sospechas y temores que resultarían posteriormente en situaciones comprometedoras para ambos. Pon a funcionar la disciplina y firmeza que te caracteriza, capricorniano.