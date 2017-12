Capricornio – Jueves 28 de diciembre 2017: Tu personalidad conquista

Si en el 2018 entras en tu Año Personal Nueve: Llegar a este ciclo es muy importante porque es el período de la evaluación, de rectificación de errores, de analizar cómo se han vivido los nueve años anteriores, se recapitula, se elimina de la lista lo que no funciona, se trazan nuevas metas y planes. Este año es de gran relevancia y no debe dejarse pasar por alto ya que permite un nuevo comenzar, un arreglo de todo una reevaluación de la vida, valores, lo que realmente vale la pena. No se debe dejar pasar sin esas reflexiones. Foto: Shutterstock | Univision

