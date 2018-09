Capricornio – Jueves 27 de septiembre de 2018: se avecina una gran transformación

Si debes hacer algo y recibes una proposición de ayuda por parte de otros, no la rechaces, capricorniano. En estos momentos Mercurio, planeta de las comunicaciones, y tu regente Saturno, ambos directos, son propicios para ti. No puedes darte el lujo de permitir que el orgullo te aleje de los demás. Tu forma de razonar te ayudará a encontrar soluciones rápidas, pero no agobies a los demás con exceso de palabras o pláticas interminables que cansan a tu interlocutor. Si notas que quienes te escuchan empiezan a bostezar o moverse nerviosamente en el asiento es hora de callarse.