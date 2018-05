Capricornio – Jueves 24 de mayo del 2018: lo que ahora parece confuso, se aclarará

Perdona esos detalles que una vez te molestaron en tu pareja. Tal vez no sean tan graves y puedes superarlos con tu amor y tolerancia. Recuerda que ciertos hábitos son difíciles de erradicar, pero si se desean vencerlos, y hay apoyo, se superan. Disfrutarás noches diferentes con quien menos piensas, capricorniano, pero no te dejes impresionar por una persona que habla demasiado y generalmente no es cierto lo que pretende ser.