Capricornio – Jueves 21 de junio del 2018: llegó tu signo opuesto, todo se transforma

Querrás hacer algo de forma impulsiva, pero ¡cuidado capricorniano! Si procedes apresuradamente y no meditas bien el alcance de tus acciones te enredarías en algo que luego te complicaría la vida.

Escucharás un secreto asociado con una relación amorosa de alguien que aprecias mucho. No es conveniente divulgarlo porque podrías perder la amistad. Trata de mantenerte al margen de esa situación sentimental y no sufrirás consecuencias.

Amor

Comienza a regir tu signo opuesto Aprovecha este carisma sensual que ahora te rodea para declarar tu amor a quien parecía muy difícil de conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad.

Salud

Trabajo

Tómalo todo con menos rigidez, y si te sientes enojado por algo, respira hondo y olvida. Así atraerás buenas vibraciones. No es el día adecuado para discutir con tus compañeros de trabajo, jefes, subalternos o socios en tu empresa pues aún hay varios planetas retrógrados entre ellos tu regente, Saturno.

Dinero y fortuna



Aplica lo aprendido y no pierdas la confianza en la vida. Alégrate porque pronto recibes un dinero esperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual.