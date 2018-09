Capricornio – Jueves 20 de septiembre de 2018: sobrarán los motivos para sentirte feliz

Sé muy cuidadoso a la hora de emitir una opinión o un juicio sobre determinada situación ya que en estos momentos la Luna, en el elemento aire, se combina con otros aspectos planetarios en tu horóscopo y tiende a volverte algo impulsivo a la hora de tomar decisiones o comunicarte con los demás. Felizmente, si te guías por tu sentido común e intuición lograrás grandes resultados pues el tono imperante en tu horóscopo es positivo y de aciertos y logros. Sin embargo, debes actuar con más tacto para no ahuyentar a tu pareja con actitudes agobiantes.

Amor

Si te sientes atado a una persona que no llena tu vida interior recuerda que el amor no es una esclavitud ni imposición, sino una unión feliz de mutuo acuerdo. Cuando no funciona de esa manera algo está marchando mal entre los dos.