Capricornio – Jueves 2 de agosto de 2018: tendrás muchos motivos para alegrar tu mes

Habrá una alegría familiar que te pondrá en el tono que requieres para sacar adelante tu vida sentimental, pero recuerda que tu regente, el planeta Saturno está retrógrado, al igual que lo están Marte y sobre todo Mercurio, que rige las comunicaciones, de ahí la importancia de hablar claro y percatarte de la importancia que tiene hacer las cosas bien hechas y no dejar para mañana esos asuntos que merecen ser tratados hoy.

Amor

Una invitación te pone en contacto con alguien del pasado que encuentras muy cambiado y despierta en ti sentimientos amorosos. Si los dos están solteros no hay por qué esperar, la vida te sonríe, disfruta el momento, capricorniano.

Salud

Trabajo

El tiempo dedicado a arreglar los armarios, poner orden en tus asuntos domésticos y eliminar todo aquello que no funciona, se revertirá de manera positiva en la forma como aproveches el resto de la semana laboral que tienes frente a ti.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este jueves: alta.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una idea que no debes desestimar porque te ayudará a alcanzar las metas que te has propuesto.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Capricornio: descuidar relaciones valiosas por estar perdiendo el tiempo con quien no vale la pena.

¿Qué debo evitar?: la inercia, las manos atadas ante la acción.