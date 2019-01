Capricornio – Jueves 17 de enero de 2019: vivirás una intensa etapa romántica

¿Hubo situaciones inesperadas y confusas? No te obstines ni encierres en ti mismo en lugar de profundizar en el por qué de las cosas y tomar las medidas adecuadas. Hoy se avecinan nuevas situaciones en tu horizonte amoroso que lo convertirá en un día innovador y diferente dentro de tu paisaje sentimental.

La energía directa de tu regente Saturno que se asociará con el efluvio del próximo eclipse lunar está impartiendo una especie de aura magnética en tu signo que te inspira y proyecta hacia nuevos rumbos. Lo que una vez te parecía muy complejo y difícil ahora se empieza a facilitar y logras resultados donde antes no podías siquiera intentar. Por mucho que queramos revivir el pasado, no podemos porque el tiempo no da marcha atrás.