Capricornio – Jueves 15 de noviembre de 2018: una onda de renovación sentimental

Lo que te inquietó y causó preocupaciones en el pasado queda eliminado de tu vida y descubres nuevas formas de amar, invertir tu dinero y rehacer tu vida para no cometer los mismos errores. Este día será de muchas sorpresas y hasta posiblemente recibas un regalo inesperado. Aprovéchalo desde horas tempranas para que lo disfrutes más.

Saltar de un plan a otro no es conveniente particularmente si hay involucradas sustancias químicas en los mismos. Si un régimen de salud no te da los resultados esperados no cambies inmediatamente a otro sin haber hecho todo lo indicado.