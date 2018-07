Capricornio – Jueves 12 de julio de 2018: se avecina una etapa romántica

Un jueves de interesantes noticias económicas, capricorniano. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo y no debes arriesgarte.

Las cuestiones de dinero están bien auspiciadas en estos momentos, pero no olvides ponerte al día en tus pagos, consolidar tus tarjetas de crédito y hacer las cosas de una forma sensata para no endeudarte más este mes de julio. En el plano sentimental no te adelantes a los acontecimientos, las sospechas pueden estar mal fundamentadas.