Capricornio – Jueves 10 de mayo del 2018: tendrás muchos motivos para sentirte feliz

La firmeza no está reñida con la educación y los modales. Saca de tu vida a esa persona, elegantemente, capricorniano. Estás bajo el efluvio de Venus y Mercurio que al estar directos inclinan la balanza a tu favor y compensan combinando su energía con tu regente, Saturno, retrógrado en tu signo, te sientes inspirado a terminar todo lo que una vez te ocupaba energía, tiempo y dinero. Estás renovándote y eso es estupendo porque ahora tendrás más tiempo para ti, para el amor y lo que de veras te interesa.

Amor Tomarás una importante decisión que te ayudará mucho sentimentalmente. Una persona enredadora puede causarte muchos problemas con sus comentarios acerca de tu pareja y relación actual. No le des entrada en tu hogar y así evitarás tener al enemigo chismoso bajo tu propio techo. A veces hay que actuar drásticamente para preservar la paz conyugal.

Salud

¿Problemas de salud? No te desalientes y trata de seguir un régimen adecuado. Así te recuperarás, pero no tomes medicinas por tu cuenta sin consultar el médico. Estás en un ciclo delicado, pero con cuidado no habrá problemas y tu signo suele ser muy saludable.