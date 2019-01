Capricornio en enero de 2019: termina tu ciclo de cumpleaños, inicias una nueva vida

Amor Hay buenas noticias para ti durante este mes de enero si estás alejado de alguien amado y no has sabido nada de esa persona. Abre tu correo, escucha tu teléfono, las posibilidades que este período de cumpleaños capricorniano cambie tu vida sentimental son muy grandes y el amor te da vueltas. Inclusive, se prevé la posibilidad de un encuentro de alto contenido sentimental.

Salud

Muchas veces los medicamentos modernos no alivian ciertas molestias crónicas y en esos casos puedes optar por tratamientos naturales alternativos, que no son tan rápidos quizás como un fármaco, pero causan menos efectos dañinos secundarios. No obstante, no te los administres por tu cuenta sino consulta siempre con quienes están capacitados para darte una buena orientación.