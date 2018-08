Capricornio en agosto de 2018: viajes y movimientos imprevistos, todo se revoluciona

Salud No te dejes impresionar por los comentarios de personas hipocondríacas llenas de problemas personales y frustraciones que están viendo enfermedades en todas partes porque sus actitudes negativas son contagiosas y te causarían desasosiego.

Trabajo

No te inquietes por un comentario desestabilizador escuchado en tu trabajo pues casi siempre se trata de rumores y aseveraciones las cuales no tienen que ver nada con la realidad. Continúa con entusiasmo tus actividades y nada sucederá que no puedas transformar para tu bien.