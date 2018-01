Capricornio – Domingo 7 de enero 2018: Una invitación única

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Virgo hacia Libra aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

Recibirás una invitación que te sorprenderá, capricorniano. Haz como te dicta tu corazón, y no te dejes desalentar por ningún contratiempo inicial ni un comentario negativo que escuches. La vida sigue su curso y tú debes seguir con ella. Este es un período adecuado para terminar lo que no te conviene y poner las cosas en su sitio. Vas a escuchar noticias de quien hace tiempo no ves, pero que sigue pensando en ti. La gente tiende a abrir su corazón hacia ti durante esta temporada y lo mejor que puedes hacer es escuchar, y no juzgar.



Amor

No te inquietes hoy, noche de amores, por ese pequeño sacrificio por una persona que amas. Una separación temporal puede entristecerte, pero después de un tiempo verás que era lo mejor. Poco a poco te irás encauzando en el camino del amor consolidado durante este ciclo de cumpleaños capricorniano.

Salud

Según transcurra el día te irás sintiendo mucho mejor de los problemas crónicos que te afectan. Si por el contrario, gozas de buena salud utiliza esta energía para mantenerla en grado óptimo con un estilo de vida sano y adecuado.

Trabajo

Si te proponen un cambio de empleo o posición, acéptalo sin reservas. Un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te dará una gran oportunidad de demostrar tu talento y mejorar tu status actual.

Dinero y fortuna

En esta coyuntura planetaria se presentará una buena oportunidad para realizar una inversión económica, algo que te dará el dinero necesario para normalizar tu vida financiera y aumentar tus ingresos, al mejor estilo de tu signo capricorniano.