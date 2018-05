Capricornio – Domingo 6 de mayo del 2018: tendrás motivos para sentirte satisfecho

No te dejes llevar por las apariencias y contempla el corazón de esa persona que está a tu lado dispuesta a empezar una nueva vida contigo, capricorniano. Mira sus acciones con toda intención y descubrirás muchas cosas. La pasión oculta te invitará al amor. Guíate por lo que sientes y no solamente por lo que piensas.

Si se suspende un viaje que estabas planeando no te sientas mal por eso, al contrario, es algo que te conviene y debes tomarlo como un contratiempo beneficioso que está ayudándote a reconsiderar una decisión.

Amor



Si la persona que está contigo te inspira confianza, no pongas en duda sus palabras, pero si notas algo que no te gusta, exprésalo, no te quedes callado y así los malentendidos se aclararán. Recuerda que ahora con Saturno retrógrado pueden surgir ciertos malentendidos.